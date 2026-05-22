Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris
Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris samedi 6 juin 2026.
Benjamin Brunet a étudié au Conservatoire à Rayonnement Régional de
Paris dans les classes de piano de Pierre Réach et Billy Eidi. Cultivant
une prédilection pour l’accompagnement vocal, il se perfectionne lors
de master-classes avec Udo Reinemann, François Dumont, Jeff Cohen, Cyril
Huvé, Wolfgang Mastnak…
Il est finaliste au Concours international Nadia & Lili
Boulanger 2015 aux côtés de la soprano chinoise Qianyun Lin. Il est
l’invité des festivals de Pornic Classic, de Classique au Large à
Saint-Malo, des midis classiques de Paris, au Petit Palais à Paris…
Sergueï Prokofiev
Sonate n°6 op.82
Sonate n°7 op.83
Benjamin Brunet joue les 6e et 7e sonates de Prokofiev, chefs-d’œuvre du compositeur russe.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 21h15
payant
Tarif plein: 25€
Tarif réduit: 15€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T21:15:00+02:00
Fontaine Culture 21 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris
https://www.fontaineculture.com/concerts +33984155249 fontaineculture@free.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61575880421104 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575880421104
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