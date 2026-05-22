Récital de piano: Alphonse Bich Fontaine Culture Paris

Benjamin Brunet a étudié au Conservatoire à Rayonnement Régional de

Paris dans les classes de piano de Pierre Réach et Billy Eidi. Cultivant

une prédilection pour l’accompagnement vocal, il se perfectionne lors

de master-classes avec Udo Reinemann, François Dumont, Jeff Cohen, Cyril

Huvé, Wolfgang Mastnak…

Il est finaliste au Concours international Nadia & Lili

Boulanger 2015 aux côtés de la soprano chinoise Qianyun Lin. Il est

l’invité des festivals de Pornic Classic, de Classique au Large à

Saint-Malo, des midis classiques de Paris, au Petit Palais à Paris…

Sergueï Prokofiev

Sonate n°6 op.82

Sonate n°7 op.83

Benjamin Brunet joue les 6e et 7e sonates de Prokofiev, chefs-d’œuvre du compositeur russe.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T21:15:00+02:00

Fontaine Culture 21 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

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