AGENDA · Angers
Récital de piano de Hyunji KIM au Grenier Saint Jean Angers
mardi 18 août 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Récital de piano de Hyunji KIM au Grenier Saint Jean
Place du tertre Saint-Laurent Angers Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Récital de piano avec Hyunji KIM, interprétant des œuvres de Claude Debussy et Frédéric Chopin. .
Place du tertre Saint-Laurent Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 1 40 62 61 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Récital de piano de Hyunji KIM au Grenier Saint Jean Angers a été mis à jour le 2026-08-07 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Terra Nocta Terra Botanica Angers 11 août 2026
- Visite des fossés du Château d’Angers Dans les fossés… et au-delà ! Angers 11 août 2026
- Exposition de Carlota Lizarralde Sandoval solanum tuberosum Angers 11 août 2026
- Exposition de Claude Viallat dans l’Abbaye du Ronceray Angers 11 août 2026
- Exposition au Repaire Urbain Keita Mori Lignes/Étoiles Angers 11 août 2026