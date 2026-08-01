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AGENDA · Angers

Récital de piano de Hyunji KIM au Grenier Saint Jean Angers

mardi 18 août 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place du tertre Saint-Laurent
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
25 25

Angers

Récital de piano de Hyunji KIM au Grenier Saint Jean

Place du tertre Saint-Laurent Angers Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Récital de piano avec Hyunji KIM, interprétant des œuvres de Claude Debussy et Frédéric Chopin.   .

Place du tertre Saint-Laurent Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 1 40 62 61 71 

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English :

L’événement Récital de piano de Hyunji KIM au Grenier Saint Jean Angers a été mis à jour le 2026-08-07 par Destination Angers

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