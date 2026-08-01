Informations pratiques

Angers

Récital de piano de Hyunji KIM au Grenier Saint Jean

Place du tertre Saint-Laurent Angers Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Récital de piano avec Hyunji KIM, interprétant des œuvres de Claude Debussy et Frédéric Chopin. .

Place du tertre Saint-Laurent Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 1 40 62 61 71

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English :

L’événement Récital de piano de Hyunji KIM au Grenier Saint Jean Angers a été mis à jour le 2026-08-07 par Destination Angers