Récital de piano Ida Pelliccioli par le Cercle Stefan Zweig Centre départemental Joséphine Baker Périgueux
mardi 8 septembre 2026 · Centre départemental Joséphine Baker · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Récital de piano Ida Pelliccioli par le Cercle Stefan Zweig
Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 20:30:00
fin : 2026-09-08 22:30:00
Date(s) :
2026-09-08
Récital de piano
Dans le cadre d’une tournée mondiale, la concertiste Ida Pelliccioli viendra à Périgueux et nous enchantera avec un riche programme de piano. Spécialement pour nous, elle interprétera Fauré, Sibelius, Busoni Janacek ou encore, Ravel.
Billetterie en ligne ou chez Leclerc Marbot
Récital de piano
Dans le cadre d’une tournée mondiale, la concertiste Ida Pelliccioli viendra à Périgueux et nous enchantera avec un riche programme de piano. Spécialement pour nous, elle interprétera Fauré, Sibelius, Busoni Janacek ou encore, Ravel.
Sa carrière se construit autour d’interprétations variées avec une attention particulière aux œuvres introspectives du XIXe et XXe siècles. Ses récitals explorent des thèmes comme les impromptus ou chorals qui mettent en lumière les aspects intimes
Billetterie en ligne ou à l’espace culturel Leclerc Marbot, Boulevard Montaigne à Périgueux .
Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Récital de piano Ida Pelliccioli par le Cercle Stefan Zweig
Piano Recital
As part of a world tour, concert pianist Ida Pelliccioli will be coming to Périgueux to enchant us with a rich piano program. Especially for us, she will perform works by Fauré, Sibelius, Busoni, Janáček, and Ravel.
Tickets available online or at Leclerc Marbot
L’événement Récital de piano Ida Pelliccioli par le Cercle Stefan Zweig Périgueux a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Communal de Périgueux
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