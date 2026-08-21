Récital de piano, Lycée Saint-Vincent, Senlis
dimanche 4 octobre 2026 · Lycée Saint-Vincent · Senlis
Informations pratiques
Récital de piano Dimanche 4 octobre, 17h00 Lycée Saint-Vincent Oise
tarif plein 15€, tarif réduit pour les étudiants et moins de 26 ans : 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00
Prenez le temps de profiter de la beauté… la musique est sublimée par l’acoustique remarquable du Réfectoire des Pères de l’ancienne Abbaye St Vincent, cadre sublime pour un moment suspendu…
Lycée Saint-Vincent 30 Rue de Meaux, 60300 SENLIS Senlis 60300 Centre-ville Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://association-orpheemusique.fr »}]
Le jeune et brillant pianiste Antonin Bonnet interprétera des oeuvres de Beethoven, Brahms, Couperin et Ravel
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