RECITAL DE PIANO MARIIA KURHUZOVA Théâtre de Mayenne Mayenne
RECITAL DE PIANO MARIIA KURHUZOVA Théâtre de Mayenne Mayenne vendredi 29 mai 2026.
Mayenne
RECITAL DE PIANO MARIIA KURHUZOVA
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Mariia Kurhuzova revient à Mayenne pour un récital d’excellence.
Lauréate ex-aequo du prix jeune public de la 15e édition du Concours International de Piano de Mayenne (2025), Mariia Kurhuzova revient à Mayenne pour un récital d’excellence.
Le lendemain, elle proposera une masterclass à destination des élèves de la classe de piano du Conservatoire.
Tout public I Gratuit .
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@legrandnord.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mariia Kurhuzova returns to Mayenne for a recital of excellence.
L’événement RECITAL DE PIANO MARIIA KURHUZOVA Mayenne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Mayenne Co
À voir aussi à Mayenne (Mayenne)
- DEJEUNERS MEDIEVAUX SCENOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DE LA CASE AU PIXEL Place Juhel Mayenne 5 mai 2026
- Et toi, comment tu te débrouilles ? Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 5 mai 2026
- Affabulations ! Les Dramaticules L’Atelier des arts vivants Changé 6 mai 2026
- Exposition Artistes amateurs d’Art Bo Gorron Gorron 6 mai 2026
- HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA Place de la mairie Saint-Fraimbault-de-Prières 6 mai 2026