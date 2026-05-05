RECITAL DE PIANO MARIIA KURHUZOVA Théâtre de Mayenne Mayenne

Mayenne

RECITAL DE PIANO MARIIA KURHUZOVA

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Mariia Kurhuzova revient à Mayenne pour un récital d’excellence.

Lauréate ex-aequo du prix jeune public de la 15e édition du Concours International de Piano de Mayenne (2025), Mariia Kurhuzova revient à Mayenne pour un récital d’excellence.

Le lendemain, elle proposera une masterclass à destination des élèves de la classe de piano du Conservatoire.

Tout public I Gratuit .

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 73 conservatoire@legrandnord.fr

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English :

Mariia Kurhuzova returns to Mayenne for a recital of excellence.

L’événement RECITAL DE PIANO MARIIA KURHUZOVA Mayenne a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Mayenne Co