Récital de piano Ciné Europe Plaisance

Informations pratiques

Plaisance

Récital de piano

Ciné Europe 14 Rue Saint-Nicolas Plaisance Gers

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 21:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Un récital de piano classique sera donné par la pianiste concertiste Laurence Bourcier.

Au programme du récital, conçu comme un véritable voyage à travers les époques, il s’articule en trois grands volets.

1. Période BaroqueAlessandro Marcello Concerto en ré mineur (transcrit pour le clavier par Jean-Sébastien Bach).Carl Philipp Emanuel Bach Douze Variations sur les Folies d’Espagne.

2. Période Romantique Frédéric Chopin Nocturne en mi-bémol majeur et Fantaisie-Impromptu.

3. Période Moderne / Impressionniste Maurice Ravel Sélection de la suite Ma Mère l’Oye.

Laurence Bourcier est une pianiste concertiste, cheffe de chœur et pédagogue française de renom. Reconnue pour sa sensibilité musicale, elle mène une double carrière artistique et d’enseignement de la musique classique

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Ciné Europe 14 Rue Saint-Nicolas Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 9 74 98 75 15 contact.cineeurope@gmail.com

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English :

A classical piano recital will be performed by concert pianist Laurence Bourcier.

The recital program, designed as a true journey through the ages, is divided into three main sections.

1. Baroque Period: Alessandro Marcello: Concerto in D minor (transcribed for keyboard by Johann Sebastian Bach). Carl Philipp Emanuel Bach: Twelve Variations on the Folies d’Espagne.

2. Romantic Period: Frédéric Chopin: Nocturne in E-flat major and Fantaisie-Impromptu.

3. Modern / Impressionist Period: Maurice Ravel: Selections from the suite *Ma Mère l’Oye*.

Laurence Bourcier is a renowned French concert pianist, choir director, and music educator. Recognized for her musical sensitivity, she pursues a dual career in performing and teaching classical music.

L’événement Récital de piano Plaisance a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65