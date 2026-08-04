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AGENDA · Vézelay

Récital de piano Vézelay

mardi 4 août 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
12 Route de l'Étang
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif

Vézelay

Récital de piano

12 Route de l’Étang Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Récital de piano, Mirabel Pitté
Brahms
Chopin
Fauré
Réservation recommandée 06 10 57 38 61   .

12 Route de l’Étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 57 38 61  musetmont@aol.com

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English : Récital de piano

L’événement Récital de piano Vézelay a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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