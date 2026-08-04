AGENDA · Vézelay
Récital de piano Vézelay
mardi 4 août 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Récital de piano
12 Route de l’Étang Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Récital de piano, Mirabel Pitté
Brahms
Chopin
Fauré
Réservation recommandée 06 10 57 38 61 .
12 Route de l’Étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 57 38 61 musetmont@aol.com
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English : Récital de piano
L’événement Récital de piano Vézelay a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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