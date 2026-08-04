Informations pratiques

Vézelay

Récital de piano

12 Route de l’Étang Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Récital de piano, Mirabel Pitté

Brahms

Chopin

Fauré

Réservation recommandée 06 10 57 38 61 .

12 Route de l’Étang Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 57 38 61 musetmont@aol.com

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English : Récital de piano

L’événement Récital de piano Vézelay a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay