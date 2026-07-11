Récital d’orgue Église Notre-Dame Royan

Informations pratiques

Royan

Récital d’orgue

Église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Né en 2002 en Allemagne, Alexis Grizard s’est formé au CNSMD de Paris et à la HMT de Leipzig, il s’est distingué par plusieurs récompenses majeures,

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Église Notre-Dame 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ador.orguesroyan@gmail.com

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English :

Born in Germany in 2002, Alexis Grizard trained at the CNSMD in Paris and the HMT in Leipzig, where he distinguished himself by winning several major awards,

L’événement Récital d’orgue Royan a été mis à jour le 2026-07-01 par Mairie de Royan