Récital d’orgue, Temple de la Lanterne, Lyon
dimanche 20 septembre 2026 · Temple de la Lanterne · Lyon
Informations pratiques
Récital d’orgue Dimanche 20 septembre, 17h30 Temple de la Lanterne Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Récital d’orgue, sur l’orgue Joseph Merklin de 1891. Programme en cours d’élaboration. Dimanche 20 septembre à 17h30. Entrée libre, libre participation aux frais.
Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 77 55 http://www.templelanterne.fr/ Le Temple des Terreaux, ou Temple de la Lanterne, est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891. Métro A, C : Hôtel de Ville | Bus : S6, C3, C13, C14, 18, C19, arrêt « Terreaux Tobie Robatel-La Feuillée »
Récital d’orgue, sur l’orgue Joseph Merklin de 1891. Programme en cours d’élaboration. Dimanche 20 septembre à 17h30. Entrée libre, libre participation aux frais.
© Amis de l’orgue du Temple de Lyon-Terreaux
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- Webinaire GOOGLE « Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, je sécurise mon identité numérique sur Internet », Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 7 juillet 2026
- LA GAILLE ESPACE GERSON Lyon 8 juillet 2026
- Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon 9 juillet 2026
- L’EVADATION DE LA TOUR FATALE ENFLAMMEE ESPACE GERSON Lyon 22 juillet 2026
- J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 28 août 2026