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Récital d’orgue, Temple de la Lanterne, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Temple de la Lanterne · Lyon

Récital d’orgue, Temple de la Lanterne, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple de la Lanterne
Adresse
10 rue Lanterne, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Récital d’orgue Dimanche 20 septembre, 17h30 Temple de la Lanterne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Récital d’orgue, sur l’orgue Joseph Merklin de 1891. Programme en cours d’élaboration. Dimanche 20 septembre à 17h30. Entrée libre, libre participation aux frais.

Temple de la Lanterne 10 rue Lanterne, 69001 Lyon Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 27 77 55 http://www.templelanterne.fr/ Le Temple des Terreaux, ou Temple de la Lanterne, est le premier temple dédié spécifiquement au culte protestant depuis le XVIe siècle à Lyon. Il a été reconstruit en 1857 selon le style néo-gothique. Le facteur d’orgue Merklin l’a doté d’un bel instrument en 1891. Métro A, C : Hôtel de Ville | Bus : S6, C3, C13, C14, 18, C19, arrêt « Terreaux Tobie Robatel-La Feuillée »
Récital d’orgue, sur l’orgue Joseph Merklin de 1891. Programme en cours d’élaboration. Dimanche 20 septembre à 17h30. Entrée libre, libre participation aux frais.

© Amis de l’orgue du Temple de Lyon-Terreaux

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