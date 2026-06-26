Récital du pianiste concertiste international Pascal GALLET Église Saint-Merry Paris

Pascal Gallet

Disciple d’Eliane Richepin, d’Yvonne Loriod-Messiaen et de Teresa Llacuna, Pascal Gallet est l’un des pianistes concertistes français les plus renommés dans le Monde et les plus virtuoses de sa générations. Éminent pédagogue, il donne des masterclasses dans le Monde entier et se produit sur tous les continents avec de prestigieux orchestres symphoniques. Musicien de défis, il travaille avec de grands compositeurs (Olivier Messiaen, Vladimir Cosma, Aleksander Peçi, Thierry Pécou…) et a à son actif une cinquantaine de créations mondiales. Sa discographie compte une vingtaine d’albums, où les grands génies (Chopin, Liszt, Grieg, Debussy…) côtoient des compositeurs injustement méconnus : Joaquín Turina, Henri Collet et surtout André Jolivet, dont il est le spécialiste mondial.

Fin juin 2026, il relève un défi encore plus fou en terminant sa seconde Intégrale piano : celle d’Ernest Luguet, compositeur paysan totalement tombé dans l’oubli.

Retrouvez également Pascal Gallet en podcast sur Blue Radio avec sa chronique »Tout est Classique » et sur son site www.pascalgalletofficial.com

Un voyage musical entre romantisme, baroque, impressionnisme et musique chinoise.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre avec participation aux frais, merci de prévoir le passage de la quête.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-5-juillet-2026-r%C3%A9cital-du-pianiste-concertiste-international-pascal-gallet +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1029922076209818?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1029922076209818?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



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