Récital Du tutti au solo #1 Mulhouse

Informations pratiques

Mulhouse

Récital Du tutti au solo #1

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 16:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Ce récital du pianiste Alexeï Volodin inaugure un nouveau cycle Du tutti au solo proposé en partenariat avec La Filature, Scène nationale. Certain·es solistes invité·es de la saison de l’ONM prolongent leur présence après les concerts symphoniques pour ces rendez-vous exceptionnels.

Après les concerts symphoniques La métamorphose du destin, où Alexeï Volodin dialogue avec l’Orchestre National de Mulhouse, ce récital dominical offre un moment plus intime, recentré sur l’artiste seul avec la complicité de quelques musiciens. À l’occasion de ce récital exceptionnel, le pianiste Alexeï Volodin, invité de la saison symphonique, prolonge sa présence à l’Orchestre pour un moment de musique de chambre inédit aux côtés de deux musiciennes de l’Orchestre, Leslie Thouret et Mi Zhou.

Ces programmes sont placés sous le signe du dialogue musical, de la virtuosité partagée et de la rencontre entre un·e grand·e soliste international·e et les talents de l’Orchestre. Ludwig van Beethoven est ici à l’honneur à travers deux oeuvres majeures de son répertoire pour piano la célèbre Sonate n° 8 Pathétique , portée par une intensité dramatique saisissante, puis la Sonate n° 26 Les Adieux , oeuvre plus intime et profondément expressive, écrite autour des thèmes de la séparation et du retour. En seconde partie, deux musiciennes de l’Orchestre, Leslie Thouret et Mi Zhou, rejoignent Alexeï Volodin pour un trio pour piano, violon et violoncelle. Ensemble, ils·elles interprèteront le lumineux Trio Les Esprits de Ludwig van Beethoven, célèbre pour son mouvement lent aux accents mystérieux. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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L’événement Récital Du tutti au solo #1 Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace