Récital en Duo : Violon & Alto Église St Eugène Ste Cécile Paris
Récital en Duo : Violon & Alto Église St Eugène Ste Cécile Paris vendredi 19 juin 2026.
Avec entre autres :
BRAHMS, Danse hongroise
MASSENET, Méditation de Thaïs
BACH, MOZART, TCHAÏKOSKY etc…
Par Jean-Claude Tcheurekdjian : Violon, Premier prix de violon et de musique de chambre à Marseille, Premier prix du CNSM, À parcouru le monde avec divers orchestres nationaux, a longtemps joué dans l’Orchestre de l’Opéra de Paris et d’autres orchestres, pour revenir ces dernières années à sa passion première, la musique de chambre.
Daniel Dato : Alto, titulaire à l’orchestre Colonne pendant 15 ans, du Nouvel Orchestre Philarmonique de Radio France, Capitole de Toulouse et Orchestre de Montpellier. Il participe à de nombreuses tournées et enregistrements CD pour : Goldman, Gainsbourg, Céline Dion, Aznavour…
Par deux grands virtuoses de l’Opéra de Paris qui ont également fait des enregistrements CD pour : Goldman, Gainsbourg, Céline Dion, Aznavour…
Le vendredi 19 juin 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public tout-petits, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T15:30:00+02:00_2026-06-19T16:30:00+02:00
Église St Eugène Ste Cécile Rue Sainte Cécile 75009 Paris
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