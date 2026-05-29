Récital en Duo : Violon & Alto Église St Eugène Ste Cécile Paris

Avec entre autres :

BRAHMS, Danse hongroise

MASSENET, Méditation de Thaïs

BACH, MOZART, TCHAÏKOSKY etc…



Par Jean-Claude Tcheurekdjian : Violon, Premier prix de violon et de musique de chambre à Marseille, Premier prix du CNSM, À parcouru le monde avec divers orchestres nationaux, a longtemps joué dans l’Orchestre de l’Opéra de Paris et d’autres orchestres, pour revenir ces dernières années à sa passion première, la musique de chambre.

Daniel Dato : Alto, titulaire à l’orchestre Colonne pendant 15 ans, du Nouvel Orchestre Philarmonique de Radio France, Capitole de Toulouse et Orchestre de Montpellier. Il participe à de nombreuses tournées et enregistrements CD pour : Goldman, Gainsbourg, Céline Dion, Aznavour…

Par deux grands virtuoses de l’Opéra de Paris qui ont également fait des enregistrements CD pour : Goldman, Gainsbourg, Céline Dion, Aznavour…

Le vendredi 19 juin 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public tout-petits, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T15:30:00+02:00_2026-06-19T16:30:00+02:00

Église St Eugène Ste Cécile Rue Sainte Cécile 75009 Paris



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