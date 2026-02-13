Récital en trio – Pauline Texier, Arnaud Guillou et Luca Belkhiri, Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Récital en trio – Pauline Texier, Arnaud Guillou et Luca Belkhiri Mercredi 4 mars, 19h00 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le Conservatoire à rayonnement intercommunal propose un récital en trio au Théâtre de Saint-Dizier.

Pauline Texier (soprano), Arnaud Guillou (barython) et Luca Belkhiri (piano) interprètent un programme de musique vocale et pianistique.

Le concert aura lieu le mercredi 4 mars 2026 à 19h au Théâtre de Saint-Dizier, dans le cadre de la programmation culturelle de Grand Saint-Dizier, Der & Vallées.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l'italienne. Il s'inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l'Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d'antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

