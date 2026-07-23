Récital Guitare classique & Violon église Ste Marie des Batignolles Paris

Informations pratiques

oeuvres de Ravel, Piazzolla, Duplessy, Villa-Lobos …

Par :

Baptiste Erard Guitare : Diplômé du Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billlancourt et de la Sorbonne université, il poursuit son parcours dans un double cursus master au CNSM de Paris. Jeune musicien toujours en quête de nouveau répertoire et de projets originaux, il se produit en solo, notamment lors du 18ème festival international de guitare de Paris et est lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux en duo et quatuor. Depuis 3 années, il est soutenu par le label Cosmos music basé à Stockholm pour son premier album en duo : GLASS GAZE.

Thomas Briant Violon s’impose aujourd’hui comme l’une des voix singulières de sa génération. Formé d’abord au CNSM de Paris, il poursuit ensuite son parcours à la Haute École de Musique de Lausanne auprès de Renaud Capuçon. Ses distinctions : Lauréat du 5e Concours international de violon Klépal Appassionato en 2019, récital aux Sommets Musicaux de Gstaad, Prix Thierry Scherz, Prix André Hoffmann… Invité dans de nombreux festivals en Europe et au-delà, Festival international Enescu, Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, il se produit aux côtés d’artistes majeurs.

Deux jeunes grands virtuoses, représentant de la nouvelle génération. Ils se produisent dans les festivals internationaux.

Le samedi 22 août 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-22T18:30:00+02:00

fin : 2026-08-22T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-22T15:30:00+02:00_2026-08-22T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris



Afficher la carte du lieu église Ste Marie des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

