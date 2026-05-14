Récital guitare FlamencA Temple de la Rotonde Arles

Arles

Récital guitare FlamencA

Samedi 16 mai 2026 à partir de 17h30. Temple de la Rotonde 26 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Vient à Arles pour un récital d’exception qui promet d’être gravé dans les mémoires.

Jerónimo Maya, maestro, légende vivante, gardien de l’âme la plus profonde de la guitare flamenca, vient à Arles pour un récital d’exception qui promet d’être gravé dans les mémoires.

Né à Grenade au sein d’une illustre lignée gitane, Jerónimo Maya a grandi bercé par les sons et les silences du flamenco le plus pur. Prodige reconnu dès son plus jeune âge, il s’est imposé au fil des décennies comme l’une des figures les plus respectées et les plus admirées de la scène flamenco mondiale. Ses doigts sur les cordes ne jouent pas, ils parlent, pleurent, chantent, célèbrent. Sur scène, Jerónimo Maya ne se contente pas d’interpréter le flamenco. Il le révèle. Chaque note porte le poids d’une tradition séculaire, chaque silence est habité, chaque phrase musicale raconte une histoire que les mots ne sauraient traduire. C’est cela, le duende, et peu d’artistes au monde en sont les véritables dépositaires. Ce récital unique est une invitation rare à entrer dans l’univers intime d’un maître, à ressentir la puissance, la grâce et la profondeur d’une guitare qui a traversé les plus grandes scènes du monde.

Ne manquez pas cette rencontre privilégiée avec une légende. .

Temple de la Rotonde 26 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

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English :

Comes to Arles for an exceptional recital that promises to be one to remember.

L’événement Récital guitare FlamencA Arles a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Arles