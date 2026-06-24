Récital OLIVIER BAUMONT Soissons

Informations pratiques

Soissons

Récital OLIVIER BAUMONT

9 Rue de Panleu Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:00:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Professeur de clavecin au Conservatoire de Paris, Olivier

Baumont achève à Soissons une exceptionnelle intégrale

dans l’Aisne de l’oeuvre pour clavecin de Jacques Duphly,

l’un des derniers grands représentants de l’école française.

Auteur de quatre livres, il compte parmi les maîtres les

plus recherchés de la haute société parisienne au coeur du

règne de Louis XV. Ces pages à la fois sensibles et virtuoses

sont imprégnées de l’héritage de Rameau, mais s’inscrivent

aussi dans la lignée de Dagincourt ou de François Couperin,

au service d’une esthétique du plaisir.

DISTRIBUTION

Clavecin

Olivier Baumont

PROGRAMME

Jacques Duphly

Intégrale des oeuvres

pour clavecin

Professeur de clavecin au Conservatoire de Paris, Olivier

Baumont achève à Soissons une exceptionnelle intégrale

dans l’Aisne de l’oeuvre pour clavecin de Jacques Duphly,

l’un des derniers grands représentants de l’école française.

Auteur de quatre livres, il compte parmi les maîtres les

plus recherchés de la haute société parisienne au coeur du

règne de Louis XV. Ces pages à la fois sensibles et virtuoses

sont imprégnées de l’héritage de Rameau, mais s’inscrivent

aussi dans la lignée de Dagincourt ou de François Couperin,

au service d’une esthétique du plaisir.

DISTRIBUTION

Clavecin

Olivier Baumont

PROGRAMME

Jacques Duphly

Intégrale des oeuvres

pour clavecin .

9 Rue de Panleu Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

Olivier Baumont, harpsichord professor at the Paris Conservatory,

Baumont is completing an exceptional complete recording

in Soissons, in the Aisne department, of the harpsichord works of Jacques Duphly,

one of the last great representatives of the French school.

The author of four books, he was among the

most sought-after teachers in Parisian high society during the

reign of Louis XV. These pieces, both sensitive and virtuosic,

are steeped in the legacy of Rameau, yet also follow

in the tradition of Dagincourt and François Couperin,

in the service of an aesthetic of pleasure.

CAST

Harpsichord

Olivier Baumont

PROGRAM

Jacques Duphly

Complete Works

for Harpsichord

L’événement Récital OLIVIER BAUMONT Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois