Récital OLIVIER BAUMONT Soissons
vendredi 4 juin 2027 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
Récital OLIVIER BAUMONT
9 Rue de Panleu Soissons Aisne
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04 20:00:00
fin : 2027-06-04
Date(s) :
2027-06-04
Professeur de clavecin au Conservatoire de Paris, Olivier
Baumont achève à Soissons une exceptionnelle intégrale
dans l’Aisne de l’oeuvre pour clavecin de Jacques Duphly,
l’un des derniers grands représentants de l’école française.
Auteur de quatre livres, il compte parmi les maîtres les
plus recherchés de la haute société parisienne au coeur du
règne de Louis XV. Ces pages à la fois sensibles et virtuoses
sont imprégnées de l’héritage de Rameau, mais s’inscrivent
aussi dans la lignée de Dagincourt ou de François Couperin,
au service d’une esthétique du plaisir.
DISTRIBUTION
Clavecin
Olivier Baumont
PROGRAMME
Jacques Duphly
Intégrale des oeuvres
pour clavecin
Professeur de clavecin au Conservatoire de Paris, Olivier
Baumont achève à Soissons une exceptionnelle intégrale
dans l’Aisne de l’oeuvre pour clavecin de Jacques Duphly,
l’un des derniers grands représentants de l’école française.
Auteur de quatre livres, il compte parmi les maîtres les
plus recherchés de la haute société parisienne au coeur du
règne de Louis XV. Ces pages à la fois sensibles et virtuoses
sont imprégnées de l’héritage de Rameau, mais s’inscrivent
aussi dans la lignée de Dagincourt ou de François Couperin,
au service d’une esthétique du plaisir.
DISTRIBUTION
Clavecin
Olivier Baumont
PROGRAMME
Jacques Duphly
Intégrale des oeuvres
pour clavecin .
9 Rue de Panleu Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
Olivier Baumont, harpsichord professor at the Paris Conservatory,
Baumont is completing an exceptional complete recording
in Soissons, in the Aisne department, of the harpsichord works of Jacques Duphly,
one of the last great representatives of the French school.
The author of four books, he was among the
most sought-after teachers in Parisian high society during the
reign of Louis XV. These pieces, both sensitive and virtuosic,
are steeped in the legacy of Rameau, yet also follow
in the tradition of Dagincourt and François Couperin,
in the service of an aesthetic of pleasure.
CAST
Harpsichord
Olivier Baumont
PROGRAM
Jacques Duphly
Complete Works
for Harpsichord
L’événement Récital OLIVIER BAUMONT Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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