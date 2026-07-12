Récital piano d’Ivo Pogorelich Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Récital piano d’Ivo Pogorelich

24 avenue gustave Delory Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19 22:00:00

Date(s) :

2026-11-19

Figure mythique de la scène pianistique internationale, Ivo Pogorelich se produit à Roubaix pour un récital exceptionnel. Révélé sur la scène internationale par son interprétation singulière et son immense liberté artistique, le pianiste demeure l’une des personnalités les plus fascinantes du monde musical. Ses apparitions en France étant rares, ce concert constitue un rendez-vous exceptionnel pour les mélomanes.

La soirée sera précédée d’une rencontre avec Hervé Corre de Valmalète, impresario international.

Jeudi 19 novembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix.

Figure mythique de la scène pianistique internationale, Ivo Pogorelich se produit à Roubaix pour un récital exceptionnel. Révélé sur la scène internationale par son interprétation singulière et son immense liberté artistique, le pianiste demeure l’une des personnalités les plus fascinantes du monde musical. Ses apparitions en France étant rares, ce concert constitue un rendez-vous exceptionnel pour les mélomanes.

La soirée sera précédée d’une rencontre avec Hervé Corre de Valmalète, impresario international.

Jeudi 19 novembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix. .

24 avenue gustave Delory Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 80 80 09 09

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English :

A legendary figure on the international piano scene, Ivo Pogorelich will perform in Roubaix for an exceptional recital. Having made a name for himself on the international stage through his unique interpretations and immense artistic freedom, the pianist remains one of the most fascinating figures in the music world. Since his appearances in France are rare, this concert is a special event for music lovers.

The evening will be preceded by a discussion with Hervé Corre de Valmalète, an international impresario.

Thursday, November 19, 2026, at 8:00 p.m. (meet-and-greet at 6:30 p.m.), EDHEC Business School Auditorium in Roubaix.

L’événement Récital piano d’Ivo Pogorelich Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme