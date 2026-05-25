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Récital piano et chœurs Eglise Réformée des Batignolles Paris

Récital piano et chœurs Eglise Réformée des Batignolles Paris

Récital piano et chœurs Eglise Réformée des Batignolles Paris dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Eglise Réformée des Batignolles

Adresse : 46 boulevard des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>E-mail : florence92.phan@gmail.com Tél : 06 27 14 61 51</p>

Les ACBS vous invitent à un Concert Caritatif ! Les Amis du Conservatoire de Bourg-la-Reine Sceaux (ACBS) ont le plaisir de vous convier à un concert exceptionnelle, organisée au profit de l’association Fraternité France Ukraine. Samedi 14 juin 2026 à 17h30 Église Réformée des Batignolles 46 boulevard des Batignolles, Paris 17e ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PROGRAMME — Récital Piano & Chœur Au programme : ✦ Johann Sebastian Bach ✦ Ludwig van Beethoven ✦ Felix Mendelssohn Piano solo : Anya Potapov Chœur Vocalys Chœur des Fantômes de l’Opéra Direction : Emmanuèle Dubost Accompagnement piano : Jae-Youn Park et Anya Potapov CRD de Bourg-la-Reine / Sceaux ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ️ ENTRÉE GRATUITE —INSCRIPTION CONSEILLÉE Les places sont limitées. Réservez dès maintenant pour garantir votre entrée. Votre billet (QR code) vous sera envoyé par e-mail après inscription. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ SOUTENEZ FRATERNITÉ FRANCE UKRAINE Ce concert est organisé au profit de Fraternité France Ukraine, association qui apporte une aide à des populations ukrainiennes et d’origine ukrainienne, collecte et envoie des produits de première nécessité et d’urgence, organise des événements thématiques (aide à la scolarité, visites culturelles, célébration des fêtes de fin d’année,…). Votre don, même modeste, a un impact concret : → 10 € un « kit plateau » → 20 € un « kit confort » → 30 € un « kit culture » → 50€ = un « kit urgence » Le montant est entièrement libre — donnez selon vos moyens et votre cœur. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ RÉDUCTION D’IMPÔT — REÇU FISCAL AUTOMATIQUE Fraternité France Ukraine est habilitée à émettre des reçus fiscaux. Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant versé (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). Exemple : un don de 50 € ne vous coûte réellement que 17 €. Exemple : un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 €. Votre reçu fiscal (CERFA 2041-RD) vous sera envoyé automatiquement par HelloAsso à l’adresse e-mail indiquée lors de votre inscription. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTACT & INFORMATIONS Association ACBS — Amis du Conservatoire de Bourg-la-Reine Sceaux E-mail : florence92.phan@gmail.com Tél : 06 27 14 61 51

Les ACBS vous invitent à un Concert Caritatif ! Les Amis du Conservatoire de Bourg-la-Reine Sceaux (ACBS) ont le plaisir de vous convier à un concert exceptionnelle, organisée au profit de l’association Fraternité France Ukraine.
Le dimanche 14 juin 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit

E-mail : florence92.phan@gmail.com Tél : 06 27 14 61 51

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T17:30:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00

Eglise Réformée des Batignolles 46 boulevard des Batignolles  75017 Paris
+33627146151 florence92.phan@gmail.com https://www.facebook.com/FraterniteFranceUkraine https://www.facebook.com/FraterniteFranceUkraine


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