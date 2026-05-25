Récital piano et chœurs Eglise Réformée des Batignolles Paris

Les ACBS vous invitent à un Concert Caritatif ! Les Amis du Conservatoire de Bourg-la-Reine Sceaux (ACBS) ont le plaisir de vous convier à un concert exceptionnelle, organisée au profit de l’association Fraternité France Ukraine. Samedi 14 juin 2026 à 17h30 Église Réformée des Batignolles 46 boulevard des Batignolles, Paris 17e ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PROGRAMME — Récital Piano & Chœur Au programme : ✦ Johann Sebastian Bach ✦ Ludwig van Beethoven ✦ Felix Mendelssohn Piano solo : Anya Potapov Chœur Vocalys Chœur des Fantômes de l’Opéra Direction : Emmanuèle Dubost Accompagnement piano : Jae-Youn Park et Anya Potapov CRD de Bourg-la-Reine / Sceaux ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ️ ENTRÉE GRATUITE —INSCRIPTION CONSEILLÉE Les places sont limitées. Réservez dès maintenant pour garantir votre entrée. Votre billet (QR code) vous sera envoyé par e-mail après inscription. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ SOUTENEZ FRATERNITÉ FRANCE UKRAINE Ce concert est organisé au profit de Fraternité France Ukraine, association qui apporte une aide à des populations ukrainiennes et d’origine ukrainienne, collecte et envoie des produits de première nécessité et d’urgence, organise des événements thématiques (aide à la scolarité, visites culturelles, célébration des fêtes de fin d’année,…). Votre don, même modeste, a un impact concret : → 10 € un « kit plateau » → 20 € un « kit confort » → 30 € un « kit culture » → 50€ = un « kit urgence » Le montant est entièrement libre — donnez selon vos moyens et votre cœur. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ RÉDUCTION D’IMPÔT — REÇU FISCAL AUTOMATIQUE Fraternité France Ukraine est habilitée à émettre des reçus fiscaux. Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % du montant versé (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). Exemple : un don de 50 € ne vous coûte réellement que 17 €. Exemple : un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 €. Votre reçu fiscal (CERFA 2041-RD) vous sera envoyé automatiquement par HelloAsso à l’adresse e-mail indiquée lors de votre inscription. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CONTACT & INFORMATIONS Association ACBS — Amis du Conservatoire de Bourg-la-Reine Sceaux E-mail : florence92.phan@gmail.com Tél : 06 27 14 61 51

Les ACBS vous invitent à un Concert Caritatif ! Les Amis du Conservatoire de Bourg-la-Reine Sceaux (ACBS) ont le plaisir de vous convier à un concert exceptionnelle, organisée au profit de l’association Fraternité France Ukraine.

Le dimanche 14 juin 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit

E-mail : florence92.phan@gmail.com Tél : 06 27 14 61 51

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T17:30:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00

Eglise Réformée des Batignolles 46 boulevard des Batignolles 75017 Paris

+33627146151 florence92.phan@gmail.com https://www.facebook.com/FraterniteFranceUkraine https://www.facebook.com/FraterniteFranceUkraine



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