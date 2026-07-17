Récital sur orgue à la Collégiale Saint-Didier, Église Saint-Didier, Avignon

Informations pratiques

Récital sur orgue à la Collégiale Saint-Didier Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Didier Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Récital sur l’orgue Mader par Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart et Luc Antonini.

Œuvres de Bach, Liszt, Vierne.

Renseignements :

Mail : contact@musique-sacree-en-avignon.org

Église Saint-Didier Place Saint-didier, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:contact@musique-sacree-en-avignon.org »}]

Récital sur l’orgue Mader par Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart et Luc Antonini.