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AGENDA · Avignon

Récital sur orgue à la Collégiale Saint-Didier, Église Saint-Didier, Avignon

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Didier · Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Didier
Adresse
Place Saint-didier, 84000 Avignon, France
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse

Récital sur orgue à la Collégiale Saint-Didier Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Didier Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Récital sur l’orgue Mader par Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart et Luc Antonini.
Œuvres de Bach, Liszt, Vierne.
Renseignements :
Mail : contact@musique-sacree-en-avignon.org

Église Saint-Didier Place Saint-didier, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:contact@musique-sacree-en-avignon.org »}]
Récital sur l’orgue Mader par Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart et Luc Antonini.

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