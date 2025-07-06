Récital Ugo Stella Thionville

Récital Ugo Stella

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 17:00:00

Ugo Stella est un jeune pianiste originaire de Lorraine. Passionné depuis son jeune âge par le piano, il en explore différentes facettes, en soliste ou en musique de chambre. C’est au travers d’un large répertoire qu’on a pu l’entendre lors de festivals, comme le festival Jeunes Talents à Bourges, ou en récital à la salle Cortot de Paris.

Amoureux du son de cet instrument, il affectionne tout particulièrement le répertoire post-romantique avec des compositeurs comme Mompou et Scriabine. Il est lauréat du diplôme supérieur de l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe de Bruno Rigutto.

Depuis plusieurs années, Ugo enseigne aussi la musique au Conservatoire de Thionville.Tout public

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

English :

Ugo Stella is a young pianist from Lorraine. Fascinated by the piano from an early age, he explores its many facets, whether as soloist or chamber musician. His wide-ranging repertoire has been heard at festivals such as the « Jeunes Talents » festival in Bourges, and in recital at the Salle Cortot in Paris.

In love with the sound of this instrument, he is particularly fond of the post-romantic repertoire, with composers such as Mompou and Scriabin. He graduated from the Ecole Normale de Musique de Paris in Bruno Rigutto?s class.

For several years, Ugo has also taught music at the Conservatoire de Thionville.

German :

Ugo Stella ist ein junger Pianist aus Lothringen. Schon in jungen Jahren begeisterte er sich für das Klavierspiel und erforschte verschiedene Facetten als Solist oder in der Kammermusik. Mit einem breiten Repertoire konnte man ihn bei Festivals wie dem Festival « Jeunes Talents » in Bourges oder bei einem Recital in der Salle Cortot in Paris hören.

Er liebt den Klang dieses Instruments und hat eine besondere Vorliebe für das postromantische Repertoire mit Komponisten wie Mompou und Skrjabin. Er ist Preisträger des Diploms supérieur der Ecole Normale de Musique de Paris in der Klasse von Bruno Rigutto.

Seit mehreren Jahren unterrichtet Ugo auch Musik am Konservatorium von Thionville.

Italiano :

Ugo Stella è un giovane pianista lorenese. Affascinato dal pianoforte fin dalla più tenera età, ne ha esplorato le diverse sfaccettature, sia come solista che nella musica da camera. Ha eseguito un ampio repertorio in festival come quello dei Jeunes Talents di Bourges e in recital alla Salle Cortot di Parigi.

Amante del suono dello strumento, ama particolarmente il repertorio post-romantico, con compositori come Mompou e Scriabin. Si è diplomato all’Ecole Normale de Musique de Paris nella classe di Bruno Rigutto.

Da diversi anni Ugo insegna anche musica al Conservatorio di Thionville.

Espanol :

Ugo Stella es un joven pianista de Lorena. Fascinado por el piano desde temprana edad, ha explorado diferentes facetas del mismo, tanto como solista como en música de cámara. Ha interpretado un amplio repertorio en festivales como el de Jóvenes Talentos de Bourges, y en recital en la Sala Cortot de París.

Amante del sonido del instrumento, le gusta especialmente el repertorio postromántico, con compositores como Mompou y Scriabin. Se graduó en la Escuela Normal de Música de París en la clase de Bruno Rigutto.

Durante varios años, Ugo también ha enseñado música en el Conservatorio de Thionville.

