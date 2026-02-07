Récits de guerre – Un travail au service de la Mémoire, Musée de la Résistance en Bretagne, Saint-Marcel

Informations pratiques

Récits de guerre – Un travail au service de la Mémoire Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de la Résistance en Bretagne Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Organisée en partenariat avec l’Association des Amis du Musée de la Résistance en Bretagne, cette journée exceptionnelle est consacrée à la transmission de l’Histoire et de la Mémoire.

Auteurs, historiens, journalistes, passeurs de mémoire sont réunis autour d’un même objectif : faire vivre et transmettre par le récit la mémoire des femmes et des hommes confrontés à la guerre. Ils présenteront leurs publications toute la journée et proposerons des conférences selon les horaires suivants :

– 10h30 : Les Opérations secrètes du débarquement par Christophe Prime

– 11h00 : Les enfants cachés de l’ile aux Moines.Un secret enfoui sous l’Occupation par Julie Schittly

– 11h30 : Comment recueillir la parole des derniers résistants par Stéphanie Trouillard

– 14h30 : Lignes de Fuite. L’exil des collaborateurs français après 1945 par Marc Bergère

– 15h00 : Les SAS. Dans les pas de Bernard Harent par Olivier Harent

– 15h30 : L’épuration des Femmes en Bretagne par Fabien Lostec

– 16h00 : cinéma Les combattants volontaires de la Résistance des Côtes du Nord par Alain Lozac’h

Musée de la Résistance en Bretagne Place Gilles POSSEME, 56140 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33297751690 https://www.resistance-bretonne.com Saint-Marcel est l’un des hauts-lieux de la Résistance française. C’est là que s’est constitué le plus important maquis breton, armé par le plus grand parachutage allié en France occupée. Les combats qui s’y sont déroulés le 18 juin 1944 resteront comme un exemple unique de fraternité d’arme entre les parachutistes français du Spécial Air Service largués quelques jours auparavant pour armer la Résistance et harceler l’ennemi, et les jeunes maquisards soutenus et ravitaillés par les habitants du territoire au mépris du danger. Les terribles représailles qui ont suivi ont également durablement marqué la mémoire du territoire.

Situé sur les lieux mêmes des combats, le musée de la Résistance en Bretagne vous invite à découvrir, sur 1000 m² d’exposition, la vie quotidienne des Bretons sous l’occupation et leur engagement dans l’armée des Ombres jusqu’aux combats de la Libération. Stationnement facile à proximité. Aire de pic-nique dans un vaste parc ombragé. Fermé en janvier.

Dédicaces, conférences, rencontres.

Marie Guerinel©