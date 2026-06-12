Reconstitution d’un campement historique Bicentenaire de la Colonne de Torfou TORFOU Sèvremoine

Sèvremoine

Reconstitution d’un campement historique Bicentenaire de la Colonne de Torfou

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Bicentenaire de la Colonne de Torfou un week-end d’histoire vivante à Sèvremoine À l’aube des 200 ans de sa colonne commémorative, inscrite aux Monuments Historiques , la commune de Sèvremoine et l’association Torfou la Bataille s’unissent pour proposer un événement culturel inédit.

Animé par la Troupe des Cœurs de Chouans, ce campement reconstitué vous invite à découvrir le quotidien des Vendéens durant les Guerres de Vendée. Tout au long du week-end, échangez avec des passionnés en costume d’époque et plongez dans l’ambiance de cette période de notre histoire.

Du 10 au 12 juillet 2026, le parc du Château du Couboureau à Torfou accueillera le public pour trois journées mêlant découvertes historiques, échanges et animations.

Que vous soyez amateur d’histoire, habitant du territoire ou simplement curieux d’en apprendre davantage sur cet épisode marquant de notre région, cette table ronde vous offrira l’occasion de croiser les regards et de mieux comprendre les enjeux de mémoire qui l’entourent. .

TORFOU Château du Couboureau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire patrimoine@sevremoine.fr

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English :

Bicentenary of the Colonne de Torfou: a weekend of living history in Sèvremoine On the eve of the 200th anniversary of its commemorative column, listed as a Monument Historique, the commune of Sèvremoine and the association Torfou la Bataille have joined forces to offer a unique cultural event.

L’événement Reconstitution d’un campement historique Bicentenaire de la Colonne de Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges