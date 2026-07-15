Reconstitution historique au Château de Chantilly Chantilly

Informations pratiques

Chantilly

Reconstitution historique au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 17.5 – 17.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En écho à l’exposition consacrée à Caroline Murat, soeur de Napoléon et reine de Naples, au sein de son Jeu de Paume, le Château de Chantilly propose à ses visiteurs un grand week-end de reconstitution historique les plongeant au coeur du Premier Empire. Programme à retrouver sur le site du château

En écho à l’exposition consacrée à Caroline Murat, soeur de Napoléon et reine de Naples, au sein de son Jeu de Paume, le Château de Chantilly propose à ses visiteurs un grand week-end de reconstitution historique les plongeant au coeur du Premier Empire.

Rencontrez Caroline et Joachim Murat, en visite à Chantilly, leur suite et leurs troupes !

Conçue comme une immersion vivante et accessible à tous, cette manifestation invite le public à déambuler librement entre les différents espaces du domaine, pour un véritable voyage dans le temps à la découverte d’un campement militaire, de scènes de vie civile et d’animations participatives, composant un parcours riche en expériences. Rassemblant près de 150 de reconstituteurs soldats, artilleurs, danseurs et figures princières et civiles cet événement restitue avec précision et passion la vie quotidienne au début du XIXème siècle.

Entre manœuvres des troupes et du canon, démonstrations commentées de la vie princière ou militaire, et évocations des petits métiers , ce week-end d’exception met en lumière les savoir-faire, les pratiques et les usages de l’époque napoléonienne.

Ponctuée de moments d’échange, d’initiations et de démonstrations de danses historiques, cette immersion propose une expérience pédagogique, au plus près de l’Histoire. Le visiteur découvre ainsi un passé recréé, entre fidélité historique et esprit de fête.

Programme à retrouver sur le site internet du château .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80

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English :

In conjunction with the exhibition dedicated to Caroline Murat, Napoleon’s sister and Queen of Naples, at its Jeu de Paume, the Château de Chantilly is offering visitors a grand weekend of historical reenactments that will transport them to the heart of the First Empire. The program can be found on the château’s website

L’événement Reconstitution historique au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-07-10 par Chantilly-Senlis Tourisme