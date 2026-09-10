Reconstitution historique, Musée National de la Marine – Château de Brest, Brest

Informations pratiques

Reconstitution historique 19 et 20 septembre Musée National de la Marine – Château de Brest Finistère

Entrée exceptionnelle par la Préfecture maritime

Pièce d’identité papier obligatoire.

Pas de sac volumineux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Remontez le temps avec les reconstituants d’Ar Soudarded, Hermine Radieuse et Totius Britanniae. Animation autour des cinq sens, démonstrations, tirs, combats, navigation astronomique, vie quotidienne : découvrez la Marine et la vie du château d’il y a cinq siècles.

Musée National de la Marine – Château de Brest rue du Château, 29200, Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 02 98 22 12 39 https://www.musee-marine.fr/brest Bâti à l’embouchure de la Penfeld et dominant l’arsenal de Brest, le château est occupé militairement de manière quasi interrompue depuis le 3ème siècle. Il a bénéficié de nombreux travaux de restauration dont une tranche spectaculaire s’est achevée récemment par la réfection complète des salles du donjon. La restauration des intérieurs des tours Paradis est en cours. Le château abrite le musée national de la marine, musée le plus visité du Finistère. La préfecture maritime de l’Atlantique est construite dans l’enceinte du site. Miraculeusement épargné, le château médiéval est le monument historique le plus ancien de Brest.

Dix-sept siècles d’histoire abritent aujourd’hui le musée national de la Marine. Il retrace l’histoire de la marine et atteste des liens étroits entre cette histoire et la ville de Brest. Il est en quelque sorte héritier de la salle de modèles de navires. Installées en 1826 au premier étage de l’atelier de sculptures de l’arsenal de Brest, les collections, évacuées à Morlaix pendant la seconde guerre mondiale, furent transférées en 1958 dans les tours Paradis du château. Une extension du musée dans le donjon est réalisée en 1985. Depuis, des aménagements successifs ont permis d’organiser des expositions, d’améliorer l’accueil des visiteurs et d’installer une boutique. Accès au site difficile pour les personnes à mobilité réduite

Remontez le temps avec les reconstituants d’Ar Soudarded, Hermine Radieuse et Totius Britanniae.

MnM © LLL