Recontre et visite de l’exposition Rêver Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
mercredi 5 août 2026 · rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès · Royan
Informations pratiques
Royan
Recontre et visite de l’exposition Rêver Royan
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-07
Venez rencontrer les artistes Anne Eliayan et Christian Pic, concepteurs de l’exposition Rêver Royan, présentée au CIAP. Lors de cette rencontre, ils partageront leur point de vue sur la ville, également présenté dans le livre qui accompagne l’exposition.
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Come and meet the artists Anne Eliayan and Christian Pic, creators of the exhibition Rêver Royan, presented at CIAP. During this meeting, they will share their point of view on the town, also presented in the book that accompanies the exhibition.
L’événement Recontre et visite de l’exposition Rêver Royan Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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