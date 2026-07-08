Recontre et visite de l’exposition Rêver Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

Recontre et visite de l’exposition Rêver Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-07

Venez rencontrer les artistes Anne Eliayan et Christian Pic, concepteurs de l’exposition Rêver Royan, présentée au CIAP. Lors de cette rencontre, ils partageront leur point de vue sur la ville, également présenté dans le livre qui accompagne l’exposition.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet the artists Anne Eliayan and Christian Pic, creators of the exhibition Rêver Royan, presented at CIAP. During this meeting, they will share their point of view on the town, also presented in the book that accompanies the exhibition.

L’événement Recontre et visite de l’exposition Rêver Royan Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan