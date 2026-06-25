Récré nature Peintures végétales Montenach
Récré nature Peintures végétales Montenach mercredi 8 juillet 2026.
Montenach
Récré nature Peintures végétales
3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Sais-tu que les plantes peuvent être utilisées pour fabriquer des couleurs ? Alors, viens créer tes propres peintures naturelles et réalise de magnifiques œuvres pleines de surprises.
Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants
12 .
3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr
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English :
Did you know that plants can be used to make colors? Come create your own natural paints and make beautiful works of art full of surprises.
Workshop for children ages 6–11.
L’événement Récré nature Peintures végétales Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME
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