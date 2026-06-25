Montenach

Récré nature Peintures végétales

3 Chemin d’Evendorff Montenach Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Sais-tu que les plantes peuvent être utilisées pour fabriquer des couleurs ? Alors, viens créer tes propres peintures naturelles et réalise de magnifiques œuvres pleines de surprises.

Atelier pour les enfants de 6 à 11 ans.Enfants

12 .

3 Chemin d’Evendorff Montenach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 88 77 49 maisondelanature@ccb3f.fr

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English :

Did you know that plants can be used to make colors? Come create your own natural paints and make beautiful works of art full of surprises.

Workshop for children ages 6–11.

L’événement Récré nature Peintures végétales Montenach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME