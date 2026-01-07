Recto VRso Le Quarante Laval

Recto VRso

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Mayenne

Début : 2026-11-19 10:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

2026-11-19

Recto VRso entre Arts, Sciences et Technologies

Plongez dans la découverte de l’art immersif et interactif avec le festival international Recto VRso !

Recto VRso est un festival dédié aux expériences artistiques immersives, où l’art et le numérique se rencontrent pour proposer de nouvelles façons de voir, de ressentir et d’interagir.

Du 19 au 22 novembre 2026, Recto VRso invite petits et grands à découvrir à Laval des œuvres étonnantes et accessibles, mêlant images, sons, installations interactives et univers immersifs. Le festival propose un parcours de découverte pensé pour tous les publics, curieux, amateurs d’art ou simples visiteurs en quête d’expériences originales.

Expositions, expériences à vivre et œuvres à explorer rythment ces quatre journées, offrant un moment de déconnexion et d’émerveillement au cœur de la création contemporaine.

Pendant quatre jours, Recto VRso transforme Laval en un espace de découverte culturelle, où l’on vient vivre l’art autrement, de manière ludique, sensorielle et collective. .

Le Quarante 40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 75 80 contact@laval-virtual.org

English :

Recto VRso: between Arts, Sciences and Technologies

Discover immersive and interactive art at the Recto VRso international festival!

