Red Bull Bowl Rippers En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Red Bull Bowl Rippers

Du vendredi 28 au dimanche 30 août 2026. En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Bowl skatepark de Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

L’élite internationale du skate a rendez-vous pour le Red Bull Bowl Rippers 2026, au mythique bowl du Prado, à Marseille.

Le Red Bull Bowl Rippers accueillera cette année encore un plateau exceptionnel de skateurs professionnels. À Marseille, tous rivaliseront sur un bowl agrémenté de modules inédits, pour encore plus d’amplitude dans les tricks.



Le format, lui, ne change pas. Toujours aussi spectaculaire, il proposera notamment des Jam sessions au cours desquelles cinq, puis six skateurs créeront leurs lignes en même temps dans le bowl. Les meilleurs riders issus des pré-qualifications viendront compléter le lineup pro. .

En face du n°197 avenue Pierre Mendès-France Bowl skatepark de Marseille Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The international skateboarding elite is set to gather for the 2026 Red Bull Bowl Rippers at the legendary Prado bowl in Marseille.

L’événement Red Bull Bowl Rippers Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille