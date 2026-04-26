(Re)Découverte de l’Arboretum : conservatoire paysager du patrimoine botanique, Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes

Informations pratiques

(Re)Découverte de l’Arboretum : conservatoire paysager du patrimoine botanique 19 et 20 septembre Arboretum des Grandes Bruyères Loiret

Tarif unique : 5€ par personne à partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Arboretum des Grandes Bruyères est un conservatoire paysager des espèces botaniques. Muni d’un plan spécialement conçu pour ces Journées du Patrimoine, vous découvrirez celles en voie d’extinction qu’il s’attache à préserver [RAVIVER] ainsi que celles faisant preuve d’une adaptation remarquable aux changements climatiques [RESISTER]. Avec ces inspirations, informations et expériences, nous pourrons repenser nos jardins et nos forêts de demain [REIMAGINER].

Arboretum des Grandes Bruyères La Grande Bruyère, 45450 Ingrannes Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 57 28 24 https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/ https://www.facebook.com/arboretumdesgrandesbruyeres Havre de paix au cœur de la forêt d’Orléans, l’Arboretum paysager des Grandes Bruyères allie l’agrément de la promenade et la découverte d’arbres exotiques originaires des climats tempérés du globe. Dans ce « Jardin Remarquable », vous cheminez au travers d’ensembles paysagers d’où émane une harmonie reposante.

En 14 Ha, vous voyagez de l’Europe à l’Amérique n’en passant par l’Asie ! 7000 arbres et arbustes, finement agencés, créent des paysages uniques et changeants tout au long de la saison. Les bruyères et Magnolias, puis les fruitiers d’ornement de mars à mai, laissent progressivement la place aux Rhododendrons, Cornouillers américains et chinois et aux Roses. Enfin, les couleurs d’automne flamboient dans tous les jardins et arboretums du parc. C’est un spectacle vivant et envoûtant !

Depuis toujours entretenu de manière biologique, vous pourrez également y observer une belle variété d’oiseaux, d’insectes et d’amphibiens.

Un endroit unique pour voyager, découvrir et/ou se reposer… – Par la route depuis Orléans, prendre la tangentielle jusqu’à la sortie Fay-aux-Loges et suivre la direction Pithiviers. A Sully-la-Chapelle, suivre les panneaux.

– Par la route depuis Paris, passer par Étampes et Pithiviers, puis prendre la D921 direction Fay-aux-Loges. Traverser le village d’Ingrannes.

– En bus : les week-ends et jours fériés, depuis la gare routière d’Orléans, prendre la navette touristique Rémi desservant l’Arboretum des Grandes Bruyères et le Château de Chamerolles.

L’Arboretum des Grandes Bruyères est un conservatoire paysager des espèces botaniques.

©Yann SEGALEN