(Re)découvrez la cité de l’accordéon et des patrimoines, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Informations pratiques

(Re)découvrez la cité de l’accordéon et des patrimoines 19 et 20 septembre Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Les audioguides seront prêtés aux visiteurs dans la limite du matériel disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Trois parcours permanents s’offrent à vous, entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes.

Parcours accordéon

Découvrir l’instrument, son fonctionnement, les secrets de sa fabrication et son histoire : telle est l’ambition du parcours accordéon.

De l’instrument en vogue dans les salons parisiens les plus en vue à l’accordéon populaire qui a fait danser la France entière, ce parcours vous fait remonter l’histoire d’un instrument iconique aux couleurs variées.

Instruments, pochettes de disques, photographies, partitions et costumes de scène vous permettent de plonger dans cet univers. Afin de mieux comprendre les spécificités techniques de l’instrument, le parcours mise sur l’expérimentation, la manipulation et le jeu. Pour vivre l’accordéon en immersion, des surprises vous attendent au fil de la visite.

Parcours poinct de Tulle

Ce parcours déploie un ensemble de pièces retraçant l’histoire de la dentelle en poinct de Tulle, d’hier à aujourd’hui.

De la famille des dentelles réalisées à la main et à l’aiguille, le poinct de Tulle est un art local pratiqué depuis le XVIIe siècle. Contrairement au tulle, célèbre tissu léger et vaporeux produit de manière mécanique et industrielle, le poinct de Tulle est réalisé à la main, de façon artisanale.

Le parcours réunit à la fois des pièces anciennes, témoins des débuts de cet art, et des créations contemporaines, reflets d’un savoir-faire toujours vivant.

Parcours Manufacture d’armes de Tulle

De 1690 à 2006, la ville de Tulle a vécu au rythme de sa manufacture d’armes. Depuis la fin du XVIIe siècle, la fabrication d’armes a constitué l’une des principales sources de l’essor économique et démographique de la ville.

L’histoire de la manufacture est aussi une histoire humaine : celle des hommes et des femmes, les « nez-noirs », qui ont travaillé au sein de l’usine.

Cité de l’accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 28 28 https://citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/citedelaccordeon/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. Ne pas oublier d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la cité.

Trois parcours permanents s’offrent à vous, entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes.

©Ministère de la Culture ©Sylvain Faisan Bproduction