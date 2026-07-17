Redemption Song, Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

Redemption Song 15 et 16 octobre Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:40:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:10:00+02:00

Fara et Francis s’aiment, se déchirent mais n’arrivent pas à rompre. Cette histoire de couple compliquée, c’est celle de la France et de l’Afrique. L’écrivaine Léonora Miano choisit l’allégorie pour tenter d’imaginer un futur apaisé, entre domination et réhabilitation, et signe, avec sa première mise en scène, une comédie en musique.

Au 22e siècle, Fara est l’héritière puissante de la Nubia, un immense domaine. C’est grâce à elle que Francis acquiert « une situation ». La Franco-camerounaise Léonora Miano met au travail les mécanismes de la domination dans une histoire intime, pour mieux déplier les complexités de la relation plus vaste, plus ancienne, entre l’Afrique francophone et son ancien colonisateur. Autour du couple, d’autres figures gravitent comme autant de forces affectives, géopolitiques et sociales en tension. Portée par des interprètes afrodescendant·es, la pièce aux allures de cabaret fait circuler la parole, la musique, et émerger les conditions d’un possible salut.

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/redemption-song-15102026-1800 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/redemption-song-16102026-1830 »}]

Redemption song Théâtre spectacle vivant Mixt Nantes