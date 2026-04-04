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REDOUANNE HARJANE GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR Lille

REDOUANNE HARJANE GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR Lille

REDOUANNE HARJANE GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR Lille vendredi 13 novembre 2026.

Lieu : GRAND PALAIS - THEATRE LOUIS PASTEUR

Adresse : 1, BOULEVARD DES CITÉS-UNIES

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-11-13

Fin : 2026-11-13

Heure de début : 20:00

REDOUANNE HARJANE Début : 2026-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR 1, BOULEVARD DES CITÉS-UNIES 59000 Lille 59

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