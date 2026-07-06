Réduites au silence Opéra de Limoges Espace Simone Veil Limoges

Informations pratiques

Limoges

Réduites au silence Opéra de Limoges

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:00:00

fin : 2027-05-21 21:30:00

Date(s) :

2027-05-21

Récital lyrique à l’espace Simone Veil.

Il est des musiques que l’histoire a retenues, et d’autres qu’elle a laissées dans l’ombre. Ce récital propose un parcours à travers trois zones de silence.

Nous découvrons un visage méconnu de Georges Bizet celui du murmure, du souvenir et du rêve. Loin de Carmen, ces pages esquissent un langage intérieur, délicat où l’émotion affleure sans jamais s’imposer.

A cette intimité répond un ensemble d’oeuvres de composotrices dont la place dans le répertoire reste encore fragile. A travers elles se lit une histoire de la musique où la création féminine, longtemps reléguée, affirme pourtant une force poétique et expressive majeure.

Avec les lieder de Schönberg et de Berg, il s’agit d’une autre forme de silcence, imposé par le totalitarisme nazi.

De l’intime au politique, retrouvons ces voix qui continuent de résonner….

Durée 1h30 environ. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Réduites au silence Opéra de Limoges

L’événement Réduites au silence Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole