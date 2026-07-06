Réduites au silence Opéra de Limoges Espace Simone Veil Limoges
vendredi 21 mai 2027 · Espace Simone Veil · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Réduites au silence Opéra de Limoges
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:00:00
fin : 2027-05-21 21:30:00
Date(s) :
2027-05-21
Récital lyrique à l’espace Simone Veil.
Il est des musiques que l’histoire a retenues, et d’autres qu’elle a laissées dans l’ombre. Ce récital propose un parcours à travers trois zones de silence.
Nous découvrons un visage méconnu de Georges Bizet celui du murmure, du souvenir et du rêve. Loin de Carmen, ces pages esquissent un langage intérieur, délicat où l’émotion affleure sans jamais s’imposer.
A cette intimité répond un ensemble d’oeuvres de composotrices dont la place dans le répertoire reste encore fragile. A travers elles se lit une histoire de la musique où la création féminine, longtemps reléguée, affirme pourtant une force poétique et expressive majeure.
Avec les lieder de Schönberg et de Berg, il s’agit d’une autre forme de silcence, imposé par le totalitarisme nazi.
De l’intime au politique, retrouvons ces voix qui continuent de résonner….
Durée 1h30 environ. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Réduites au silence Opéra de Limoges
L’événement Réduites au silence Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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