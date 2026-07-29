Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Reflet Cie Xuan Le

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Un spectacle hybride et métissé à la croisée de la danse contemporaine, du hip hop, du roller et des arts visuels.

Reflet entraine le public dans un univers minimaliste et sensoriel. En apesanteur sur ses rollers, Xuan Le, champion de freestyle slalom, nous emporte dans un flux d’énergie intense et méditatif, nous interrogeant sur nos origines et sur la relation que nous tissons avec le mouvement dans la vie.

Le voyage se prolonge avec l’artiste Shihya Peng dans un duo qui questionne la dualité́ de l’être dans un langage poétique porté par la fragilité́ des corps qui se rencontrent.

En coréalisation avec l’OARA

A partir de 6 ans. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : Reflet Cie Xuan Le

L’événement Reflet Cie Xuan Le Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre