Reflets du cinéma hispanique Château-Gontier-sur-Mayenne

Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Depuis 1997, Atmosphères 53 organise chaque année Les Reflets du Cinéma qui réunissent plus de 25 000 spectateurs pendant 10 jours. D’envergure départementale, ce festival présente, dans les 10 salles de cinéma du territoire et en direction de tous les publics, une programmation variée de longs et courts métrages, qui se veut le reflet actuel de la cinématographie d’un pays ou d’un territoire.

Le festival propose plus de 50 films de tous genres, accessibles à tous sans pour autant se départir d’une exigence de qualité. Il propose également des conférences, expositions, spectacles, ateliers pratiques et tables rondes professionnelles autour du cinéma. Chaque année, une vingtaine d’invités, tels que des réalisateurs, acteurs, techniciens, journalistes, universitaires ou distributeurs, vient rencontrer et débattre avec le public mayennais.

Soucieuse de proposer au public de découvrir non seulement la cinématographie mais aussi la culture des pays choisis, Atmosphères 53 développe également des partenariats avec de nombreuses structures culturelles et sociales du département ou d’ailleurs, pour mettre en lumière d’autres formes artistiques et créer des ponts entres les arts.

Ce rendez-vous est organisé en partenariat avec les exploitants de salles du département, le CNC, la DRAC, le Département, Mayenne Communauté, la Ville de Laval, Mayenne Communauté et la communauté de communes du Pays de Château-Gontier et d’autres collectivités locales, ainsi que de nombreux partenaires issus des milieux associatifs ou éducatifs, des entreprises et des médias. .

