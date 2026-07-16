Reflets urbains, Galerie Une image…, Saint-Étienne

Informations pratiques

Reflets urbains 9 – 24 octobre Galerie Une image… Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T15:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

Reflets urbains

Pierre Evrard – Philippe Litzler – Jacky Martin – Julien Mazzoni

L’exposition Reflets urbains réunit les fondateurs et collaborateurs de l’association Openeye, le regard d’aujourd’hui sur la photographie basée à Strasbourg qui édite le magazine photo éponyme reconnu internationalement pour sa qualité éditoriale et récompensé dans la catégorie Media Production lors des Netty Awards 2024.

Une équipe passionnée et engagée dans la diffusion de la photographie contemporaine, eux-mêmes adepte de la photographie de rue ou Street photography et qui témoigne d’une pratique riche d’expériences de vies, de rencontres et d’événements fortuits magnifiés par la photographie.

L’exposition Reflets urbains sera l’occasion de rencontres autour de deux axes complémentaires et distincts de l’univers photographique: comprendre la photographie de rue qui repose sur le regard du photographe, sa capacité à composer, capturer un instant évocateur qui se distingue et dépasse ses qualités documentaires pour devenir un art que chacun peut s’approprier.

Cette exposition sera aussi l’occasion d’échanger avec les membres de l’équipe d’Openeye sur leur expérience éditoriale de la photographie au niveau international.

Pierre Evrard pratique la photo depuis plus de 40 ans et participe à de nombreuses expositions en France et à l’étranger.

Il a fondé, il y a 8 ans, avec Philippe Litzler le webphoto magazine Openeye.

Les cinq images présentées dans l’exposition sont extraites d’une série intitulée L’enfant dans la ville qui privilégie des ambiances urbaines très vives dans lesquelles s’intègre un enfant ou deux saisit sur le vif.

Philippe Litzler a suivi les cours d’Allan Porter, le rédacteur en chef du légendaire magazine Caméra, à l’université de Bâle, ce qui a fortement influencé son approche graphique pour la présentation d’un magazine photo.

Rédacteur en chef du magazine Photo Suisse de la Fédération Suisse de Photographie, il a également été le Rédacteur de la partie française de la Revue Suisse de Photographie, le magazine des Professionnels Suisses.

Entre temps il a occupé la fonction de Chroniqueur pour le magazine genevois Photo -Ciné-Expert et pour le mensuel Photo Sélection au Québec.

Il a également été le rédacteur en chef du magazine France Photographie, dont il a réalisé 45 numéros, jusqu’à juin 2016.

En mai 2016, il a été invité à exposer son travail photographique à la Bibliothèque Nationale de Pékin.

Il est le cofondateur et le rédacteur en chef du magazine Openeye.

Son approche photographique, s’évertue a une certaine transfiguration du quotidien. Témoignant de ses nombreux voyages, la série Reflets urbains exprime un regard subtil du monde urbain et par le prisme photographique, vient y capturer ses mystères et ses silences.

Jacky Martin est président de la Fédération Photographique (FPF) de France en 1990 (jusqu’en 2000). Membre du Conseil d’Administration de la FIAP en 1997, il exerce tour à tour les postes de Directeur du Service des Biennales, Directeur de la Coupe du Monde des Clubs, Responsable du siège parisien de la FIAP et enfin Vice-Président de 2010 à 2014.

Photographe itinérant, il a obtenu le titre MFIAP. Il collabore actuellement au webmagazine Openeye depuis sa création en 2017.

Il présente la série Une vie de chien, qui se présente, non sans humour, comme un bestiaire canin en milieu urbain.

Julien Mazzoni a été administrateur dans de nombreuses associations photographiques, dont la Fédération Photographique de France (FPF) et dorénavant chez Openeye en tant que responsable des relations publiques.

Il se qualifie de photographe humaniste, la photographie de rue étant pour lui l’endroit où il exprime le mieux son intérêt pour les gens en milieu urbain.

Dans la série Des pas dans la ville , il donne l’idée d’un perpétuel mouvement et capte les passants à hauteur de jambe. Leurs pas les conduisant frénétiquement d’un point à un autre sans autre but, a priori, que d’arriver à l’heure.

Vernissage de l’exposition le vendredi 09 octobre à partir de 18h00.

Rencontre avec les photographes et membres de l’équipe d’Openeye Pierre Evrard, Philippe Litzler, Jacky Martin et Julien Mazzoni le samedi 10 octobre de 15h00 à 19h00.

Finissage de l’exposition samedi 24 octobre à partir de 18h00.

Contact:

galerie-uneimage.blogspot.com

Galerie Une image… 14, rue Honoré de Balzac 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42021 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 41 39 70 https://galerie-uneimage.blogspot.com/ https://www.facebook.com/p/Galerie-Une-image-61557082126620/;https://www.instagram.com/galerie.une.image/ [{« link »: « http://galerie-uneimage.blogspot.com »}] Fondée en 1994 à Saint-Étienne, l’association « Une image

peut en cacher est une autre » organise des expositions dans l’espace public afin permettre de réfléchir sur le rôle de l’art en l’insérant dans la vie quotidienne, d’inciter le public à la curiosité d’un parcours d’art à ciel ouvert ou de réactiver des sites industriels à l’abandon.

En 2008, l’association s’installe dans un espace permanent d’exposition d’arts visuels et fonde la galerie « Une image… » dans le centre ville de Saint-Étienne. Une équipe de bénévoles passionnés organise 9 expositions par an pour les artistes issus des écoles d’art ou non et œuvrant dans des pratiques contemporaines.

Animés par une volonté de démocratisation des arts visuels au sein du territoire Stéphanois, l’association participe ponctuellement aux évènements culturels du territoire.

Depuis sa création, la galerie « Une image… » bénéficie du soutien de la ville de Saint-Étienne. Transport en commun: Tramway T1 – T2 arrêt Jean Jaurès

Parking Jean Jaurès. Lieu accessible aux personnes handicapées.

Reflets urbains

©Pierre Evrard