Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims
Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims samedi 30 mai 2026.
Reims
Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims
Cathédrale de Reims Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 22:45:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08
A travers une scénarisation en plusieurs actes, revivez l’émotion et la ferveur de la journée du Sacre d’un roi !
Spectacle de plein air sur la façade de la cathédrale, gratuit et sans réservation.Tout public
Regalia, un spectacle multimédia époustouflant !
A travers une scénarisation en plusieurs actes, revivez l’émotion et la ferveur de la journée du Sacre d’un roi !
Durée environ 10 min de spectacle.
Spectacle de plein air sur la façade de la cathédrale, gratuit et sans réservation. .
Cathédrale de Reims Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims
Relive the emotion and fervor of the day of the Coronation of a King!
Open-air show on the cathedral’s façade, free of charge and without reservation.
L’événement Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence de Développement Touristique de la Marne
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