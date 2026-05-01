Reims

Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims

Cathédrale de Reims Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 22:45:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08

A travers une scénarisation en plusieurs actes, revivez l’émotion et la ferveur de la journée du Sacre d’un roi !

Spectacle de plein air sur la façade de la cathédrale, gratuit et sans réservation.Tout public

Regalia, un spectacle multimédia époustouflant !

A travers une scénarisation en plusieurs actes, revivez l’émotion et la ferveur de la journée du Sacre d’un roi !

Durée environ 10 min de spectacle.

Spectacle de plein air sur la façade de la cathédrale, gratuit et sans réservation. .

Cathédrale de Reims Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims

Relive the emotion and fervor of the day of the Coronation of a King!

Open-air show on the cathedral’s façade, free of charge and without reservation.

L’événement Regalia, spectacle sur la cathédrale de Reims Reims a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence de Développement Touristique de la Marne