Regardez votre quartier – parcours entre photographie et patrimoine, Place de La Liberté, La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon
samedi 19 septembre 2026 · Place de La Liberté, La Roche-sur-Yon · La Roche-sur-Yon
Informations pratiques
Regardez votre quartier – parcours entre photographie et patrimoine Samedi 19 septembre, 16h00 Place de La Liberté, La Roche-sur-Yon Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
De la place de la Liberté à la gare, découvrez le patrimoine architectural à travers un parcours mêlant visite guidée et initiation à la photographie. En compagnie de photographes de la maison de quartier centre-Ville / pont Morineau, apprenez à composer vos images, à sublimer vos clichés et surtout à regarder l’architecture, les paysages, les monuments et édifices du quotidien. Pas besoin de connaissances techniques.
Rendez-vous place de la Liberté | 2 h environ | Réservation obligatoire : https://billetterie.larochesuryon.fr | Venir avec son smartphone ou son appareil numérique
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De la place de la Liberté à la gare, découvrez le patrimoine architectural à travers un parcours mêlant visite guidée et initiation à la photographie.
©Musée de La Roche-sur-Yon
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