Regardez votre quartier – parcours entre photographie et patrimoine, Place de La Liberté, La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Regardez votre quartier – parcours entre photographie et patrimoine Samedi 19 septembre, 16h00 Place de La Liberté, La Roche-sur-Yon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

De la place de la Liberté à la gare, découvrez le patrimoine architectural à travers un parcours mêlant visite guidée et initiation à la photographie. En compagnie de photographes de la maison de quartier centre-Ville / pont Morineau, apprenez à composer vos images, à sublimer vos clichés et surtout à regarder l’architecture, les paysages, les monuments et édifices du quotidien. Pas besoin de connaissances techniques.

Rendez-vous place de la Liberté | 2 h environ | Réservation obligatoire : https://billetterie.larochesuryon.fr | Venir avec son smartphone ou son appareil numérique

Place de La Liberté, La Roche-sur-Yon Place de La Liberté 85000 La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.larochesuryon.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.larochesuryon.fr »}]

De la place de la Liberté à la gare, découvrez le patrimoine architectural à travers un parcours mêlant visite guidée et initiation à la photographie.

©Musée de La Roche-sur-Yon