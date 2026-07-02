Regards croisés sur les collections photographiques du MUNAÉ, Musée national de l’Éducation (centre de ressources), Rouen

Informations pratiques

Regards croisés sur les collections photographiques du MUNAÉ 14 octobre 2026 – 2 juin 2027 Musée national de l’Éducation (centre de ressources) Seine-Maritime

60 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:30:00+02:00

Fin : 2027-06-02T18:00:00+02:00 – 2027-06-02T19:30:00+02:00

Le Munaé propose un cycle de conférences consacrées à la diversité de ses fonds photographiques. Les différentes interventions reviendront sur la manière dont la collection du musée s’est constituée, sur les grands noms de photographes qui la composent, sur les rapports étroits qu’elle entretient avec d’autres institutions nationales ou encore sur les différents projets de valorisation dont elle a fait ou fait aujourd’hui l’objet. La place de la photographie dans l’évolution des méthodes pédagogiques sera également abordée, à travers l’évocation de son rôle majeur dans l’essor de l’éducation par l’image et par mise en lumière, par des artistes photographes, des grands enjeux contemporains de l’éducation.

Le cycle sera composé de cinq conférences :

« Photographier le patrimoine éducatif » (Estelle Decléènne, artiste photographe / Loeiza Iacono, doctorante de deuxième année au Muséum national d’Histoire naturelle), conférence suivie d’une visite des réserves du Munaé.

Ciné-conférence : diffusion du film-documentaire Alter Egaux (2019), suivie d’un temps d’échanges avec le réalisateur Laurent Chevallier

[ATTENTION : cette projection aura exceptionnellement lieu dans la salle de conférences du Lycée Pierre Corneille à Rouen]

« Images de ferme et imaginaires ruraux dans la littérature jeunesse photographique » (Laurence Le Guen, chercheuse associée au Cellam-Greces-Université Rennes 2), suivie d’une projection de vues sur verre.

« Les fonds photographiques du MUNAÉ et de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) : deux collections, une histoire commune » (Margaux Blondel, chargée de médiation à l’ECPAD / Manon Pignot, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Picardie Jules-Verne).

« Éducation et enjeux contemporains dans les collections photographiques du MUNAÉ » (Véra Léon, chercheuse, critique, artiste, maîtresse de conférences en médiation artistique et culturelle à CY Cergy Paris Université / Camilo Léon-Quijano, anthropologue et photographe franco-colombien, titulaire d’un doctorat de l’EHESS).

Musée national de l’Éducation (centre de ressources) 6 rue de Bihorel Rouen 76003 Quartier Gare / Jouvenet Seine-Maritime Normandie 02 32 08 71 00 https://www.munae.fr/ Le Centre de ressources du Munaé abrite les réserves du musée, ainsi qu’une salle d’étude pour les chercheurs et une salle de conférences. Métro et bus (arrêts place Beauvoisine)

Le Munaé propose un cycle de conférences consacrées à la diversité de ses fonds photographiques. Les différentes interventions reviendront sur la manière dont la collection du musée s’est constituée…

© Jean Suquet / Munaé (Musée national de l’Éducation, Rouen)