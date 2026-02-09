Regards de nature

Avenue du Moulin Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-04-01

Le Moulin Hydronef ouvre ses portes à une nouvelle exposition temporaire haute en couleurs, où la force de la nature et l’émotion de la peinture se rencontrent.

Les nouvelles artistes Mathilde Gille et Sonia Vérité présentent des œuvres vibrantes et expressives, mêlant paysages enflammés, nature tourbillonnante et figures animales majestueuses.

Chaque tableau invite le visiteur à la contemplation et à l’interprétation, offrant un voyage sensoriel où imagination et émotion se répondent.

Installée au cœur de ce lieu patrimonial unique, l’exposition crée un dialogue sensible entre art contemporain et patrimoine, dans un cadre propice à la découverte, à l’émerveillement et à la réflexion.

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/04 au 20/09/2026 de 10h à 12h et de 15h à 18h. .

Avenue du Moulin Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Moulin Hydronef opens its doors to a colorful new temporary exhibition, where the power of nature meets the emotion of painting.

L’événement Regards de nature Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME