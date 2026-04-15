Regards sur l’écologie, Café culturel « L’Astronef », Toulouse

Regards sur l’écologie Mercredi 15 avril, 20h30 Café culturel « L’Astronef » Haute-Garonne

Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T22:00:00+02:00

Le Lector’studio propose une lecture à plusieurs voix de divers textes et poèmes pour évoquer la relation entre l’humain et la nature.

Suivra une scène ouverte à celles et ceux souhaitant lire un court texte sur ce thème, scène ouverte sur inscription : <lectorstudio@gmail.com>

Café culturel « L’Astronef » 3 place des Avions 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lectorstudio@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:lectorstudio@gmail.com »}]

Lectures et scene ouverte pour évoquer la relation entre l’humain et la nature.