Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La régate de la Porcelaine de Limoges se coure traditionnellement le week-end de la Pentecôte, entre le samedi après-midi et le lundi en fin de matinée. Elle attire de nombreux compétiteurs en dériveur et c’est une régate incontournable pour la flotte micro du CNV.

Le grand intérêt de cette régate réside dans le fait que le Comité de Course joue pleinement avec les caractéristiques et le pittoresque du lac en réservant le samedi après-midi pour une manche jusqu’au fond du lac en Creuse et qui peut durer plus de 3 heures. .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr

English : Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin

German : Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin

Italiano :

Espanol : Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin

L’événement Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Lac de Vassivière