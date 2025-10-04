Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin Peyrat-le-Château
Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin Peyrat-le-Château samedi 3 octobre 2026.
Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin
Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La régate de la Porcelaine de Limoges se coure traditionnellement le week-end de la Pentecôte, entre le samedi après-midi et le lundi en fin de matinée. Elle attire de nombreux compétiteurs en dériveur et c’est une régate incontournable pour la flotte micro du CNV.
Le grand intérêt de cette régate réside dans le fait que le Comité de Course joue pleinement avec les caractéristiques et le pittoresque du lac en réservant le samedi après-midi pour une manche jusqu’au fond du lac en Creuse et qui peut durer plus de 3 heures. .
Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr
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L’événement Régate 42ème Régional ILCA-Laser Limousin Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Lac de Vassivière
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