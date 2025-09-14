Régate Coupes EDF

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Les régates du dimanche débutent à 10h30 et reprennent à 14h après une interruption, pour se terminer vers 17h30. Les compétitions sont susceptibles de se dérouler selon l’orientation et la force du vent sur les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse. Toutes ces régates sont inscrites au calendrier officiel de la FFVoile et les résultats sont pris en compte dans les différents classements nationaux des coureurs. .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr

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L’événement Régate Coupes EDF Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Lac de Vassivière