Régate Coupes EDF Peyrat-le-Château
Régate Coupes EDF Peyrat-le-Château dimanche 13 septembre 2026.
Régate Coupes EDF
Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Les régates du dimanche débutent à 10h30 et reprennent à 14h après une interruption, pour se terminer vers 17h30. Les compétitions sont susceptibles de se dérouler selon l’orientation et la force du vent sur les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse. Toutes ces régates sont inscrites au calendrier officiel de la FFVoile et les résultats sont pris en compte dans les différents classements nationaux des coureurs. .
Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr
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L’événement Régate Coupes EDF Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Lac de Vassivière
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