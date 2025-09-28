Régate Trophée Voile légère de Vassivière Peyrat-le-Château
Régate Trophée Voile légère de Vassivière Peyrat-le-Château dimanche 27 septembre 2026.
Régate Trophée Voile légère de Vassivière
Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Association sportive .
Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr
English : Régate Trophée Voile légère de Vassivière
German : Régate Trophée Voile légère de Vassivière
Italiano :
Espanol : Régate Trophée Voile légère de Vassivière
L’événement Régate Trophée Voile légère de Vassivière Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Lac de Vassivière
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