UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villemur-sur-Tarn

Régates d’aviron de la St Michel, base nautique de Villemur, Villemur-sur-Tarn

dimanche 20 septembre 2026 · base nautique de Villemur · Villemur-sur-Tarn

Régates d’aviron de la St Michel, base nautique de Villemur, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
base nautique de Villemur
Adresse
rue Pierre Marchet 31340
Ville
31340 Villemur-sur-Tarn
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Régates d’aviron de la St Michel Dimanche 20 septembre, 11h00 base nautique de Villemur Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

base nautique de Villemur rue Pierre Marchet 31340 Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jf.dettori@orange.fr »}]
Les clubs d’aviron de la région viennent s’affronter lors des traditionnelles courses sur le Tarn . Toutes les catégories de rameurs participent à cette compétition conviviale.

À voir aussi à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne)