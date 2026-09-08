Régates d’aviron de la St Michel, base nautique de Villemur, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Régates d’aviron de la St Michel Dimanche 20 septembre, 11h00 base nautique de Villemur Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

base nautique de Villemur rue Pierre Marchet 31340 Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jf.dettori@orange.fr »}]

Les clubs d’aviron de la région viennent s’affronter lors des traditionnelles courses sur le Tarn . Toutes les catégories de rameurs participent à cette compétition conviviale.