AGENDA · Villemur-sur-Tarn
Régates d’aviron de la St Michel, base nautique de Villemur, Villemur-sur-Tarn
dimanche 20 septembre 2026 · base nautique de Villemur · Villemur-sur-Tarn
Informations pratiques
Régates d’aviron de la St Michel Dimanche 20 septembre, 11h00 base nautique de Villemur Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
base nautique de Villemur rue Pierre Marchet 31340 Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jf.dettori@orange.fr »}]
Les clubs d’aviron de la région viennent s’affronter lors des traditionnelles courses sur le Tarn . Toutes les catégories de rameurs participent à cette compétition conviviale.
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