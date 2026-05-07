Reggae Dub Nation #3 CCM John-Lennon Limoges

Limoges

Reggae Dub Nation #3

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

Pour sa 3e édition, Reggae Dub Nation confirme son identité un festival dédié aux cultures reggae, dub et sound system, entre héritage roots et vibrations modernes. Pendant trois jours, le CCM John Lennon accueillera des artistes internationaux majeurs, des légendes vivantes et des figures incontournables de la scène actuelle, pour une immersion totale dans les basses, le message et l’esprit sound system. .

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

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English : Reggae Dub Nation #3

L’événement Reggae Dub Nation #3 Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole