Réinventer l’imaginaire héraldique à travers une visite commentée de l’exposition La femme aux bras poissons., CRAC – Le 19, Montbéliard

Informations pratiques

Réinventer l’imaginaire héraldique à travers une visite commentée de l’exposition La femme aux bras poissons. Dimanche 20 septembre, 16h00 CRAC – Le 19 Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À Montbéliard, lorsqu’on monte sur l’éperon rocheux qui mène au château, se trouve un blason, qui orne son portail : une femme couronnée dont les bras sont remplacés par des poissons. S’inspirant de ce motif, l’exposition « La femme aux bras poissons » propose de revisiter les notions d’hybridité, du corps et de l’identité à travers le regard de 15 artistes contemporains, chacun•e interrogeant ces concepts avec son propre regard. La visite se déroulera dans l’enceinte du 19 Crac, ancien atelier Peugeot transformé en centre d’art contemporain au milieu des années 90.

CRAC – Le 19 19 avenue des Alliés, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381944358 https://le19crac.com https://www.instagram.com/le19crac/ Situé en coeur de ville, juste en face de la gare de Montbéliard. Facilement accessible en transports en commun (train, bus).

Parking à vélos sur le parvis.

À Montbéliard, lorsqu’on monte sur l’éperon rocheux qui mène au château, se trouve un blason, qui orne son portail : une femme couronnée dont les bras sont remplacés par des poissons. S’inspirant de…

© Archives Municipales de Montbéliard