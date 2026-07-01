RELACHE #17: LAPILI + SOLEDAD & TROPICAL + CANDELA VIVA, square Dom Bedos, Bordeaux

Informations pratiques

RELACHE #17: LAPILI + SOLEDAD & TROPICAL + CANDELA VIVA Jeudi 27 août, 19h00 square Dom Bedos Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

RELACHE #17 – Jeudi 27 Août 2026

Lieu · SQUARE DOM BEDOS ( Rue Jacques d’Welles )

De 19H à 00H

Prix libre

Au Programme :

LAPILI (Reggaeton / dembow – Espagne)

María del Pilar Robles, connue sous le nom de Lapili, est née à Ciudad Real en 1994. Chanteuse, styliste, designer, danseuse et chorégraphe, elle devient célèbre en 2018 avec le tube viral Cómeme el dónut et s’impose depuis comme un symbole d’émancipation féminine. Sa musique fusionne rap, kuduro, afrohouse, amapiano et reggaeton, explorant des thèmes de diversité corporelle, de body shaming et d’acceptation de soi. Dès 14 ans, elle intègre un ensemble de hip hop compétitif avant de découvrir les rythmes dancehall et afrobeats, entamant un parcours autodidacte intense qui forge son identité artistique unique. Lapili est bien plus qu’une artiste — c’est une force créative totale, viscérale et sans compromis.

https://www.youtube.com/watch?v=F0Gsl2nKz4w

https://www.facebook.com/share/1CsKtNgNfi/?mibextid=wwXIfr

https://www.instagram.com/lapili_?igsh=MTc0YWw5ZXIxOXIweg==

SOLEDAD & TROPICAL (Cumbia Reggaeton – BDX)

Soledad & Tropical est un collectif musical festif rassemblé autour de Romina Soledad, chanteuse franco-chilienne issue d’une famille de musiciens. Entourée de musiciens aux origines diverses — Chili, Colombie, Cuba et France —, elle vous embarque dans un voyage entre Cuba et la Colombie, mêlant cumbia, bachata, afrobeat et pop urbaine, chanté en espagnol et en français. Une ambiance ensoleillée, rythmée et dansante, garantie de vous faire bouger !

https://www.youtube.com/watch?v=azUFzcAMAto

https://www.facebook.com/soledad.romina01?locale=mt_MT

CANDELA VIVA (Cumbia – BDX)

Inspiré de la légende colombienne de Chimichagua et de son « feu vivant », Candela Viva propose un voyage musical au cœur de la cumbia, de la plus traditionnelle à la plus festive. Le groupe incarne la partie la plus authentique et la plus profonde de la cumbia colombienne et d’Amérique latine, avec des rythmes endiablés de percussions et des mélodies évoquant la flûte de millo et las gaitas colombiennes. Basé à Bordeaux, Candela Viva transporte son public dans un tourbillon de chaleur latine, de groove et d’énergie communicative — une invitation irrésistible à la danse.

https://www.youtube.com/watch?v=0vYJjpw00jk

https://www.facebook.com/p/Candela-Viva-61561341123260/

https://www.instagram.com/la.candela.viva/

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Buvette & Restauration sur place

Tram C/D · Arrêt Ste Croix

♻️ Gobelets réutilisables · Toilettes sèches · Tri sélectif

(cendriers de poche au stand Prévention)

Dispositif Angela · Safe space

⚠️ Contrôle des sacs · Alcool extérieur interdit

❌ Zéro tolérance envers tout propos ou comportement discriminatoire, sexiste ou harcelant.

www.relache.fr

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