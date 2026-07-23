Remember Me Bourse de commerce – Pinault Collection Paris

Informations pratiques

Intitulée « Remember Me », en référence à une œuvre originale de Barbara Kruger qui investit la Rotonde du musée, l’exposition propose un hommage au médium photographique. À travers des chefs-d’œuvre et des icônes de la Collection Pinault, le parcours s’apparente à une fugue : une traversée libre, sans chronologie, qui s’autorise des correspondances inattendues, des dialogues entre les genres et les époques, offrant au visiteur une expérience sensible et ouverte de l’histoire de la photographie.

De la photographie patrimoniale à l’image contemporaine, de Gustave Le Gray à Cindy Sherman, de Dorothea Lange à Wolfgang Tillmans, en passant par Man Ray ou Louise Lawler, la Collection Pinault embrasse toute l’histoire du médium photographique. Elle en reflète aussi toutes les esthétiques et techniques. La présenter dans son ensemble à l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie revêt une forme d’évidence. À travers une sélection d’environ sept cents œuvres, c’est ce que fait pour la première fois l’exposition « Remember Me », dont le titre résonne de mille façons.

« Parmi les objets qui entretiennent un rapport particulier avec la mémoire, la photographie occupe aujourd’hui une place toute particulière. En 1827, ce procédé est d’abord loué pour ses capacités à reproduire le réel avec une fidélité inédite. Elle saura néanmoins très vite incarner la meilleure représentation matérielle des images mnésiques, et Charles Baudelaire, dès 1859, discerna cette valeur mémorielle. Figer un instant T, immortaliser un visage, faire vivre et survivre l’inéluctable éphémère de l’existence : c’est ce que la photographie implique dans son essence. Ne pas oublier. Faire disparaître les lacunes de nos souvenirs. Raviver et nourrir notre histoire en déjouant la mort. Car si une évocation est par nature évanescente, une photographie, elle, au contraire demeure. Telle une relique de papier, la photographie célèbre à la fois le présent et permet de contempler ce qui fut mais n’est plus. »

— Matthieu Humery, conseiller en photographie, Pinault Collection

Alors que l’invention de la photographie célèbre son bicentenaire, Pinault Collection présente une grande exposition collective réunissant environ 700 œuvres de plus de 70 artistes à la Bourse de Commerce.

Du mercredi 07 octobre 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

vendredi

de 11h00 à 21h00

lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 0 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T14:00:00+02:00

fin : 2026-12-31T20:00:00+01:00

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Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

Métro -> 1 : Louvre – Rivoli (Paris) (261m)

Bus -> 7485 : Bourse de Commerce (Paris) (45m)

Vélib -> Jean-Jacques Rousseau – Deux Ecus (68.61m)

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