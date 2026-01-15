Rémi Comptines Totomobile en fête Langres

Rémi Comptines Totomobile en fête

Tout public

Je suis RÉMI, chanteur pour les enfants. Vous me connaissez peut-être déjà, et utilisez mes chansons et comptines dans votre structure…

Disque de platine avec le livre-CD 80 Comptines et jeux de doigts , dis60 Comptines pour la danse et l’éveil corporel (et bien d’autres publications, pour le grand public ou les revues professionnelles), je me produis partout en France et dans la francophonie. Et je fête depuis l’année dernière mes 30 ans de carrière !

Mes spectacles étant particulièrement adaptés aux enfants de 6 mois à 7 ans, je me permets de vous informer que je serai bientôt en spectacle dans votre région avec

Totomobile en fête

un spectacle participatif, convivial et éducatif, avec la VRAIE Totomobile du Pays de Comptines avec moi sur scène !!

N’hésitez pas à venir à ma rencontre, et à relayer cette information auprès des parents, de votre entourage, amis ou personnes susceptibles d’être intéressées. Vous pouvez aussi organiser une sortie de groupe (un tarif groupe est prévu pour les écoles, crèches, MAM, RPE…)

Au plaisir de vous voir bientôt et de partager un beau moment musical avec les enfants. .

